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مريضة بحاجة ماسة إلى دم من فئة -B. للتبرع الإتصال على الرقم التالي 03321582
الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

مريضة بحاجة ماسة إلى دم من فئة -B. للتبرع الإتصال على الرقم التالي 03321582

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