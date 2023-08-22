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مريضة بحاجة ماسة لدم من فئة +O في مستشفى الجعيتاوي. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03144228
الثلاثاء 22 آب 2023

مريضة بحاجة ماسة لدم من فئة +O في مستشفى الجعيتاوي. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03144228

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