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مريضة في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة O+ للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03788680
الخميس 12 كانون الثاني 2023

مريضة في مستشفى AUBMC بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة O+ للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03788680

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