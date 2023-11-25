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مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى رزق في الأشرفية – للتبرع التواصل على الرقم 03978868
السبت 25 تشرين الثاني 2023

مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى رزق في الأشرفية – للتبرع التواصل على الرقم 03978868

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