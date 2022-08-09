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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى سيدة المعونات في جبيل للتبرع التواصل على الرقم 03538565
الثلاثاء 09 آب 2022

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى سيدة المعونات في جبيل للتبرع التواصل على الرقم 03538565

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