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مريض بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم وصفائح دم O+ ضرورة في اوتيل ديو يوم الاثنين
الجمعة 15 أيلول 2023

للتبرع الرجاء الاتصال بالرقم التالي: 03239919

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