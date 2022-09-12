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مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم من فئة A- في مستشفى كليمنصو للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70607395
الإثنين 12 أيلول 2022

مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم من فئة A- في مستشفى كليمنصو للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 70607395

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