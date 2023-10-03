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مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ في مستشفى اوتيل ديو للتبرع الإتصال على الرقم التالي: ٠٣/٥٢١٩٨٩
الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023

مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ في مستشفى اوتيل ديو للتبرع الإتصال على الرقم التالي: ٠٣/٥٢١٩٨٩

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