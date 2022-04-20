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مريض بحاجة ماسة لدم فئة B- للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78972816
الأربعاء 20 نيسان 2022

مريض بحاجة ماسة لدم فئة B- للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78972816

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