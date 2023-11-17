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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A+ في مستشفى سرحال للتبرع يُرجى الاتصال على الرقم : 76 998856
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A+ في مستشفى سرحال للتبرع يُرجى الاتصال على الرقم : 76 998856

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