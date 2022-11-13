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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة -AB في مستشفى المعونات – جبيل. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03142692
الأحد 13 تشرين الثاني 2022

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة -AB في مستشفى المعونات – جبيل. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03142692

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