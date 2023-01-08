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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة -AB في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03227312
الأحد 08 كانون الثاني 2023

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة -AB في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03227312

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