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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة +B في مستشفى المشرق – سن الفيل. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03111803
السبت 10 حزيران 2023

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة +B في مستشفى المشرق – سن الفيل. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03111803

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