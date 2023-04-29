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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة (B-)للتبرع الاتصال على الرقم:03-68353370-38334
السبت 29 نيسان 2023

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة (B-)
للتبرع الاتصال على الرقم:
03-683533
70-38334

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