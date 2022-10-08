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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة +O في مستشفى الجعيتاوي. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03438243
السبت 08 تشرين الأول 2022

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة +O في مستشفى الجعيتاوي. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03438243

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