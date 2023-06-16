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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة -O في مستشفى مار يوسف الدورة للتبرع 70051056
الجمعة 16 حزيران 2023

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة -O في مستشفى مار يوسف الدورة للتبرع 70051056

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