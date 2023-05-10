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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- الرجاء الاتصال على الرقم : 70437370
الأربعاء 10 أيار 2023

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- الرجاء الاتصال على الرقم : 70437370

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