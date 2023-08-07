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مريض بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O في مستشفى مار يوسفز للتبرع التواصل على الرقم التالي: 03861428
الإثنين 07 آب 2023

مريض بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O في مستشفى مار يوسفز للتبرع التواصل على الرقم التالي: 03861428

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