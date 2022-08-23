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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة +O. للتبرع الاتصال على الرقم التالي 70727014
الثلاثاء 23 آب 2022

مريض حاجة ماسة لدم من فئة +O. للتبرع الاتصال على الرقم التالي 70727014

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