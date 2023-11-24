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مسؤول أميركي: نتوقع شمول 3 أميركيين ضمن قائمة المفرج عنهم من حم_اس
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

مسؤول أميركي: نتوقع شمول 3 أميركيين ضمن قائمة المفرج عنهم من حم_اس

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