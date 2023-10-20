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مسؤول إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي حصل على الضوء الأخضر لدخول غزة
الجمعة 20 تشرين الأول 2023

مسؤول إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي حصل على الضوء الأخضر لدخول غزة

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