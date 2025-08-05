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مسؤول إسرائيلي: المناقشات مع ترامب حول غزة لا تزال جارية
الثلاثاء 05 آب 2025

مسؤول إسرائيلي: المناقشات مع ترامب حول غزة لا تزال جارية

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