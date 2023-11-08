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مسؤول إسرائيلي رفيع لرويترز: إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

مسؤول إسرائيلي رفيع لرويترز: إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة

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