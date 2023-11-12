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مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان: واشنطن لا تريد رؤية معارك بالأسلحة في المستشفيات
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان: واشنطن لا تريد رؤية معارك بالأسلحة في المستشفيات

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