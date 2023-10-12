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مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على موكب تشييع جثامين فلسطينيين قرب نابلس ويوقعون إصابات
الخميس 12 تشرين الأول 2023

مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على موكب تشييع جثامين فلسطينيين قرب نابلس ويوقعون إصابات

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