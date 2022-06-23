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مسعد: لا اسمّي احداً لتكليف تشكيل الحكومة
الخميس 23 حزيران 2022

مسعد: لا اسمّي احداً لتكليف تشكيل الحكومة

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