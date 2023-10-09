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مصادر”الحزب” للـOTV: لا صحة للخبر عن اطلاق صلية من الصواريخ من لبنان بإتجاه فلسطين المحتلة
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

مصادر”الحزب” للـOTV: لا صحة للخبر عن اطلاق صلية من الصواريخ من لبنان بإتجاه فلسطين المحتلة

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