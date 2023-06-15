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مصادر الإليزيه: السفير السعودي في لبنان يلتقي باتريك دوريل للتباحث بشأن الاستحقاق الرئاسي
الخميس 15 حزيران 2023

مصادر الإليزية: السفير السعودي في لبنان يلتقي باتريك دوريل للتباحث بشأن الاستحقاق الرئاسي

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