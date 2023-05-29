مصادر سياسية: الحزب يحاول اخافة ازعور (الانباء الالكترونية)

كتبت “الانباء الالكترونية”:
مصادر سياسية مواكبة اعتبرت أن رعد قصد بكلامه تخويف أزعور الذي يرفض أن يكون مرشح تحدّي بمواجهة فرنجية، وتأكيد رعد على تمسك الثنائي بفرنجية، فيما دعوات حزب الله المتكررة للتوافق انما هي للتفاوض مع بقية الكتل النيابية للتصويت لفرنجية. المصادر اعتبرت عبر الأنباء الإلكترونية أن “موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أعاد الأمور إلى المربع الأول وأعاق أي عملية تقدم باتجاه الحل. وفي كلامه رسائل مفادها ان قرار الرئاسة هو بيد حزب الله، وأن على جبران باسيل أن يختار إما البقاء على تفاهم مار مخايل أو الذهاب إلى المعارضة وإلى القوات اللبنانية على وجه الخصوص، وما يمكن ان يقدمه له جعجع في المستقبل. والرسالة الثالثة وتتمثل بإعادة تأكيد حزب الله معارضته ترشيح ازعور الذي يتهمه بتنفيذ أجندة أميركية”
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