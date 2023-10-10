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مصادر عبرية : إصابة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت من لبنان في مستوطنة “أفيفيم” شمال فلسطين المحتلة
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023

مصادر عبرية : إصابة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت من لبنان في مستوطنة “أفيفيم” شمال فلسطين المحتلة

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