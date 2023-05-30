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مصادر مقربة من بكركي للـotv: لقاء ماكرون الراعي استمر ساعة وخمسة دقائق وكان ممتازا
الثلاثاء 30 أيار 2023

مصادر مقربة من بكركي للـotv: لقاء ماكرون الراعي استمر ساعة وخمسة دقائق وكان ممتازا

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