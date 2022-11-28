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مصادر مقرّبة من “الحزب” للـOTV: هذا اللقاء بين الكتائب والحزب ليس الأول إذ ان لقاء جمع النائبين سامي الجميل وعلي فياض قبل سنتين تقريباً، كما ان لجنة بين الطرفين كانت تجتمع سابقاً قبل تجميدها بعد قرار الجميل بالتصعيد في وجه الحزب
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022

مصادر مقرّبة من “الحزب” للـOTV: هذا اللقاء بين الكتائب والحزب ليس الأول إذ ان لقاء جمع النائبين سامي الجميل وعلي فياض قبل سنتين تقريباً، كما ان لجنة بين الطرفين كانت تجتمع سابقاً قبل تجميدها بعد قرار الجميل بالتصعيد في وجه الحزب

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