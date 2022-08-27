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مصادر مواكبة اكدت للـOTV ان حادث سير وقع فور عودة الفنان جورج الراسي من حفل غنائي احياه في الشام
السبت 27 آب 2022

مصادر مواكبة اكدت للـOTV ان حادث سير وقع فور عودة الفنان جورج الراسي من حفل غنائي احياه في الشام

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