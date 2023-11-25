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مصدر أمني مصري: نتوقع إتمام عملية تبادل المحتجزين بين إسرا_ئيل و”حم_اس” خلال ساعة
السبت 25 تشرين الثاني 2023

مصدر أمني مصري: نتوقع إتمام عملية تبادل المحتجزين بين إسرا_ئيل و”حم_اس” خلال ساعة

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