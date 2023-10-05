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مصدر دبلوماسي فرنسي: ماكرون سيشارك في ترؤس مؤتمر حول اللاجئين في جنيف في 13 ديسمبر
الخميس 05 تشرين الأول 2023

مصدر دبلوماسي فرنسي: ماكرون سيشارك في ترؤس مؤتمر حول اللاجئين في جنيف في 13 ديسمبر

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