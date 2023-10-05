مصدر دبلوماسي فرنسي : نعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى ضمانات تسمح بعودة بعض اللاجئين إلى بعض المناطق في سوريا لكن المطلوب ضمانات من النظام لم تحصل عليها الأمم المتحدة بعد ونعتقد أنه لا توجد مصلحة للنظام في عودة جميع اللاجئين إلى سوريا
مصدر دبلوماسي فرنسي : نعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى ضمانات تسمح بعودة بعض اللاجئين إلى بعض المناطق في سوريا لكن المطلوب ضمانات من النظام لم تحصل عليها الأمم المتحدة بعد ونعتقد أنه لا توجد مصلحة للنظام في عودة جميع اللاجئين إلى سوريا
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