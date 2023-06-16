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مصدر فرنسي للـ OTV: يعود الى اللبنانيين خلق ظروف انتخاب الرئيس لا للسعودية ولا فرنسا او اي بلد اخر
الجمعة 16 حزيران 2023

مصدر فرنسي للـOTV: يعود الى اللبنانيين خلق ظروف انتخاب الرئيس لا للسعودية ولا فرنسا او اي بلد اخر

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