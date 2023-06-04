مصدر مقرب من بري: إن غدًا لناظره قريب (الديار)

جدد مصدر مقرب من الرئيس نبيه بري امس تأكيده لـ”الديار” ما كان اكده مكتب رئيس المجلس، ثم ما صرح به امس بان دعوته الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبطة بتاكيد وجود مرشحين جديين او اكثر.
وعن الموقف في حال اعلان ترشيح جهاد ازعور رسميا، اكتفى بالقول “بس يصير في مرشحين جديين او اكثر سيدعو دولة الرئيس بري الى جلسة”. لكنه اضاف “حتى الان لم ينجحوا في تحويل ازعور الى مرشح جدي”.
وحول الهجمة القائمة على الرئيس بري، قال “انها محاولة تضليل واضحة لتغطية عجزهم وتغطية فشل ترشيحهم الاول للنائب ميشال معوض ومرشحهم الثاني الذي يتحدثون عنه”، مضيفاً “عندما ينجحون في تحويل ازعور الى مرشح جدي، عندئذ ان غدا لناظره قريب”.
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