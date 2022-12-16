مصدر وزاري للـ OTV: تمّ تذكير الوزراء ان حكومة تصريف الأعمال، وقبل انتهاء ولاية الرئيس عون، عملت على حلّ أمور عدّة ومنها ما كان ضرورياً من دون عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، فلمَ لا تُعتمد الآلية عينها الآن في ظلّ الشغور الرئاسي؟
مصدر وزاري للـ OTV: تمّ تذكير الوزراء ان حكومة تصريف الأعمال، وقبل انتهاء ولاية الرئيس عون، عملت على حلّ أمور عدّة ومنها ما كان ضرورياً من دون عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، فلمَ لا تُعتمد الآلية عينها الآن في ظلّ الشغور الرئاسي؟
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