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مصدر وزاري للـ OTV: تمّ تذكير الوزراء ان حكومة تصريف الأعمال، وقبل انتهاء ولاية الرئيس عون، عملت على حلّ أمور عدّة ومنها ما كان ضرورياً من دون عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، فلمَ لا تُعتمد الآلية عينها الآن في ظلّ الشغور الرئاسي؟
الجمعة 16 كانون الأول 2022

مصدر وزاري للـ OTV: تمّ تذكير الوزراء ان حكومة تصريف الأعمال، وقبل انتهاء ولاية الرئيس عون، عملت على حلّ أمور عدّة ومنها ما كان ضرورياً من دون عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، فلمَ لا تُعتمد الآلية عينها الآن في ظلّ الشغور الرئاسي؟

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