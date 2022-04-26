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مصرف لبنان سيضع في التداول ورقة نقدية جديدة
الثلاثاء 26 نيسان 2022

أعلن مصرف لبنان في بيان أنه “سيضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة لبنانية”.

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