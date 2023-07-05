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مصلحة الليطاني: لضرورة حماية وحصر الرمي العشوائي للنفايات ضمن نطاق حدود مجرى النهر
الأربعاء 05 تموز 2023

مصلحة الليطاني: لضرورة حماية وحصر الرمي العشوائي للنفايات ضمن نطاق حدود مجرى النهر

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