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مطلوب بشكل عاجل وحدات دم فئة A- لمريض في مستشفى بحنس. للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70365753
الثلاثاء 02 آب 2022

مطلوب بشكل عاجل وحدات دم فئة A- لمريض في مستشفى بحنس. للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70365753

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