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مطلوب بشكل عاجل 4 وحدات دم فئة O+ لمريض في مستشفى بحنس. للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم
70570361
الإثنين 01 آب 2022

مطلوب بشكل عاجل 4 وحدات دم فئة O+ لمريض في مستشفى بحنس. للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم
70570361

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