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مطلوب وحدات دم من فئة B- في مستشفى الارز للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03445940
الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023

مطلوب وحدات دم من فئة B- في مستشفى الارز للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03445940

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