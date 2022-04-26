معلومات الـOTV – الرئيس عون عن ملف النزوح السوري: بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لبنان

كشفت معلومات الـOTV أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرح خلال جلسة مجلس الوزراء ملف النزوح السوري وقال: “لقد سعيت مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لحل أزمة النزوح ولكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب”.
وأضاف الرئيس عون: “لبنان لم يعد قادرا على التحمل اكثر، طلبت ان تعطى المساعدات للسوريين في بلادهم وانا كفيل بانهم سيعودون الى سوريا خلال ٤٨ ساعة، لكن المؤسف انهم يبقون هنا ويتقاضون هذه المساعدات، إلى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لبنان فسوريا أصبحت آمنة بقسم كبير من اراضيها”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا