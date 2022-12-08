معلومات الـOTV: القاضية غادة عون بصدد الادعاء على من امر وامتنع عن تنفيذ بلاغ البحث والتحري بحق الممثلة ستيفاني صليبا والصادر بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
معلومات الـOTV: القاضية غادة عون بصدد الادعاء على من امر وامتنع عن تنفيذ بلاغ البحث والتحري بحق الممثلة ستيفاني صليبا والصادر بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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