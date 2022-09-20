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معلومات الـOTV: جلسة مجلس القضاء الأعلى الطويلة اليوم تخللها نقاش حاد حول موضوع تعيين القاضي الرديف
الثلاثاء 20 أيلول 2022

معلومات الـOTV: جلسة مجلس القضاء الأعلى الطويلة اليوم تخللها نقاش حاد حول موضوع تعيين القاضي الرديف

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