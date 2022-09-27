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معلومات الـOTV: رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يعقد جلسة للمجلس ولم يفتح محضراً
الثلاثاء 27 أيلول 2022

معلومات الـOTV: رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يعقد جلسة للمجلس ولم يفتح محضراً

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