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معلومات الOTV: البابا فرنسيس يعين المونسنيور باولو بورجا سفيرا بابويا جديدا في لبنان
السبت 24 أيلول 2022

معلومات الOTV: البابا فرنسيس يعين المونسنيور باولو بورجا سفيرا بابويا جديدا في لبنان

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