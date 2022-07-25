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معلومات اولية: الحادث المروري على اوتوستراد المتن السريع نتج عنه سقوط ٣ جرحى
الإثنين 25 تموز 2022

معلومات اولية: الحادث المروري على اوتوستراد المتن السريع نتج عنه سقوط ٣ جرحى

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